Scossa di Magnitudo 4.7 alle Azzorre: preoccupazione ma nessun danno segnalato

Azzorre, 14 Gennaio 2024 – Le Azzorre, arcipelago situato nell’Atlantico settentrionale e parte del territorio portoghese, hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 oggi alle prime ore del mattino. L’evento sismico è avvenuto alle 08:19:56.4 UTC e ha avuto il suo ipocentro a una profondità di 10 km.

La scossa è stata localizzata a circa 14 km a WSW (ovest/sud-ovest) da Angra do Heroísmo, con una popolazione di circa 12.000 persone.

Fortunatamente, non ci sono state segnalazioni di danni significativi o feriti dovuti a questo terremoto. Tuttavia, la comunità locale ha avvertito l’evento sismico e ha seguito le procedure di sicurezza consigliate.

Le scosse di questa magnitudo sono considerate moderate e possono causare agitazione tra la popolazione, ma in genere non provocano danni strutturali significativi. Tuttavia, è importante rimanere vigili e seguire le indicazioni delle autorità in caso di eventi sismici.