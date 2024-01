Terremoto in Romania: scossa di Magnitudo 4.3 colpisce il paese

Un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito la Romania nella mattinata del 15 gennaio 2024 alle 09:01:49.2 (orario UTC) L’epicentro del sisma è stato localizzato a una distanza di 73 km a nord-nord-ovest di Buzău, Romania, città con una popolazione di circa 130.000 abitanti, a soli 14 km a sud di Tulnici, una località con una popolazione di circa 5.800 persone.

L’ipocentro è stato rilevato a una profondità di 80 km e questo ha un po’ attenuato la forza dell’impatto in superficie delle onde sismiche.

Fortunatamente non si segnalano danni a cose o persone a seguito di questo terremoto. Tuttavia, la scossa è stata comunque avvertita distintamente non solo nella zona epicentrale ma anche a decine di chilometri, probabilmente in un raggio di oltre 100/150 km.