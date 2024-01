Avviso dell’Aeronautica Militare per domani 17 Gennaio: piogge e rischio gelicidio su diverse regioni

Una perturbazione di origine atlantica, denominata tempesta Irene, sta per colpire l’Italia, portando con sé un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del territorio nazionale. L’Aeronautica Militare ha emesso un bollettino di allerta, anticipando fenomeni localmente di forte intensità, in particolare al centro-nord e sulle regioni tirreniche.

Dettagli del bollettino di allerta:

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) ha emesso un bollettino di previsione per i fenomeni intensi alle ore 12:00/UTC del 16 Gennaio 2024, in vista dell’arrivo della tempesta Irene previsto per mercoledì 17 Gennaio 2024.

Secondo il bollettino, le regioni maggiormente colpite saranno: