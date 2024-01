Allerta della Protezione Civile per il peggioramento meteo di domani: in arrivo venti di burrasca

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato nel pomeriggio di oggi un importante avviso riguardante un imminente peggioramento delle condizioni meteorologiche nel Centro-Nord dell’Italia. Questo avviso è stato emesso in seguito al transito di una perturbazione in arrivo dall’Europa centrale che porterà aria fredda dai settori balcanici e venti di burrasca nord-orientali verso la nostra Penisola.

Ecco il comunicato ufficiale della Protezione Civile:

Maltempo: in arrivo venti di burrasca al Centro-Nord

Allerta gialla in Campania. Avviso meteo del 18 gennaio

Il transito di una perturbazione sull’Europa centrale determinerà, sulla nostra Penisola, un ingresso di aria fredda dai settori balcanici con venti di burrasca nord-orientali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, venerdì 19 gennaio, venti da forti a burrasca nord-orientali con raffiche di burrasca forte, su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione, dal pomeriggio a Liguria, Toscana, Umbria e Marche, in particolare sui settori appenninici e sui settori costieri adriatici. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, venerdì 19 gennaio, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Campania.