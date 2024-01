Maltempo e nevicate in arrivo: Italia sotto l’influenza dell’Artico

L’Italia si prepara ad affrontare un’importante ondata di maltempo nelle prossime ore, con particolare attenzione alle regioni del nord-est e del centro del paese nel corso di domani, Venerdì 19. Questa situazione meteorologica è causata da un’incursione di aria fredda che ha origine artica, che sta per influenzare profondamente le condizioni meteo italiane portando un repentino cambio di rotta dopo la fase mite degli ultimi giorni.

Nevicate fino a quote molto basse

Una delle principali caratteristiche di questa ondata di maltempo è la prevista caduta di neve fino a quote molto basse, specialmente nelle regioni del nord-est e del centro versante adriatico. Si tratterà di nevicate anche di forte intensità, seppur di durata generalmente breve visto lo spostamento veloce della perturbazione. Nel corso di Venerdì le regioni del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell’Emilia-Romagna e delle Marche potrebbero vedere la neve scendere fino a quote collinari e in alcune zone anche a quote più basse. Molto probabile la caduta di neve tonda (graupel) in pianura e lungo le coste dell’alto adriatico. Questo potrebbe comportare possibili disagi alla circolazione stradale e al traffico. Le nevicate più consistenti dovrebbero riguarda l’Appennino centrale, quindi colline e montagne di Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo: gli accumuli qui potrebbero raggiungere anche 20-30 cm di neve fresca.

Attenzione a forti venti e nevicate sotto forma di bufere

Oltre alle nevicate, il maltempo porterà anche venti forti. Questo potrebbe determinare la presenza di neve sotto forma di bufera/blizzard. La visibilità potrebbe ridursi notevolmente a causa della combinazione di neve e vento forte, rendendo le condizioni di guida molto pericolose. È importante prestare molta attenzione alle condizioni stradali e considerare l’opportunità di rimanere al chiuso se possibile.

Monitoraggio costante delle previsioni Meteo

In situazioni come queste, è fondamentale rimanere costantemente aggiornati sulle previsioni meteo e seguire gli avvisi delle autorità locali. Le nevicate e le condizioni meteorologiche avverse possono evolvere rapidamente, quindi è importante essere preparati per eventuali situazioni di emergenza.

Le autorità raccomandano di evitare viaggi non essenziali durante il maltempo e di adottare precauzioni per proteggere sé stessi e i propri beni.