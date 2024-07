Lieve scossa di terremoto ai Campi Flegrei oggi 21 Gennaio 2024

Una scossa di terremoto di magnitudo Md 2.6 ha interessato l’area dei Campi Flegrei il 21 gennaio 2024 alle 10:35, ora italiana.

La scossa simica è stata registrata con epicentro nel golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, a ovest di Napoli. Il terremoto è avvenuto a una profondità di 4 km. L’evento è stato osservato e documentato dalla Sala Operativa INGV-OV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano) di Napoli.

La magnitudo del terremoto, misurata in Md 2.6, indica che l’evento è stato di intensità lieve e non vi sono naturalmente danni a cose o persone. Tuttavia il sisma è stato comunque avvertito dalla popolazione locale. Il terremoto rientra nella normale attività sismica provocato dal fenomeno del bradisismo, che come vediamo continua a interessare la zona dei Flegrei.

Il bradisismo e la complessità dei Campi Flegrei

Il bradisismo è un fenomeno geologico che coinvolge il sollevamento e l’abbassamento del terreno in una regione vulcanica, come i Campi Flegrei. Questo fenomeno è spesso causato da cambiamenti nella pressione dei fluidi sotterranei, come l’acqua e il magma, che possono innescare movimenti verticali della crosta terrestre.

I Campi Flegrei sono noti per la loro complessità geologica e vulcanica. Questa regione ospita una serie di crateri vulcanici, sorgenti termali e fenomeni geotermici, ed è considerata uno dei supervulcani potenzialmente attivi in Europa. Il bradisismo è un segno evidente dell’attività vulcanica e idrotermale in corso, con il terreno che si solleva e si abbassa a intervalli irregolari nel corso degli anni.

Il fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei è attentamente monitorato dalle autorità scientifiche e sismologiche, compreso l’INGV-OV, per rilevare eventuali variazioni significative che potrebbero preludere a un’eruzione vulcanica o a eventi sismici più intensi. È importante sottolineare che il bradisismo non è necessariamente indicativo di un’eruzione imminente, ma rappresenta una delle molte sfaccettature della dinamica geologica di questa regione.