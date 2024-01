Meteo: Alta pressione in arrivo, sole e temperature in aumento

Dopo una moderata irruzione di aria fredda che ha colpito la penisola fra venerdì e sabato, che ha regalato un po’ di inverno vero con neve fino a bassa quota al Sud, un cambiamento è giunto già nella giornata odierna, domenica 21 gennaio. Il sole è tornato a splendere su gran parte del territorio italiano, segnando l’inizio della rimonta dell’alta pressione, che si preannuncia come la protagonista della prossima settimana.

L’alta pressione è destinata a consolidarsi su tutta la penisola italiana nei prossimi giorni, portando un graduale aumento delle temperature. Al di là di un blando impulso instabile atteso fra la serata di lunedì e la giornata di martedì, avremo un dominio dell’alta pressione per l’intera settimana, con stabilità a oltranza e tanto sole.

In particolare, a partire da mercoledì/giovedì, l’alta pressione si rinforzerà ulteriormente, permettendo un maggiore afflusso di aria calda sub-tropicale. Le temperature aumenteranno in modo progressivo, raggiungendo valori leggermente superiori alla media stagionale. Non sarà raro vedere punte di 16-18 gradi Celsius sulle isole maggiori e nelle regioni tirreniche centro-sud, mentre il sole sarà il protagonista assoluto sulle regioni centro-meridionali.

Al contrario, al nord si prevedono condizioni leggermente più nuvolose e nebbiose soprattutto al mattino, ma l’alta pressione continuerà a mantenere la stabilità del tempo.

L’alta pressione dovrebbe mantenersi salda fino al prossimo weekend e forse anche oltre, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici. Tuttavia, è importante tenere d’occhio la possibilità dell’arrivo di correnti più fresche in arrivo dai Balcani nel weekend, con un possibile interessamento delle regioni adriatiche e nel sud dell’Italia dove potrebbe esserci quindi un calo delle temperature. Tuttavia, non sembrano essere previsti eventi rilevanti, e il contesto meteorologico dovrebbe rimanere generalmente stabile.

Insomma, l’alta pressione in arrivo promette una settimana all’insegna del bel tempo, del sole e delle temperature in aumento su gran parte della penisola. L’inverno, quello vero, dopo un fugace saluto, sembra intenzionato ad andare nuovamente in vacanza per un bel po’.