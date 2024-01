Spettacolare Alone Lunare nel cielo del Centro Italia: le immagini

Nella serata di oggi il cielo sopra il centro Italia è stato il palcoscenico di uno spettacolo naturale affascinante, con l’apparizione di un meraviglioso alone lunare. Questo fenomeno celeste ha catturato l’attenzione di molte persone, che hanno condiviso foto e video dell’evento.

Ma cosa è esattamente un alone lunare?

Gli alone lunari sono fenomeni ottici che si verificano quando la luce della Luna o di altre sorgenti luminose viene diffusa o riflessa da particelle sottili presenti nell’atmosfera, come gocce d’acqua o cristalli di ghiaccio. Queste particelle agiscono come piccole lenti, piegando e riflettendo la luce, creando un effetto visivo unico intorno alla Luna.

In particolare sono i cristalli di ghiaccio che compongono i cirri o i cirrostrati (nubi bianche che si trovano nella troposfera, tra i 5 e i 10 chilometri di altezza, presenti in queste ore sul Centro Italia) a diffondere la luce della luna.

Gli alone lunari possono presentarsi in diverse forme e dimensioni, ma sono spesso visibili come cerchi di luce o anelli luminosi che circondano la Luna. La loro intensità e la loro colorazione possono variare a seconda delle condizioni atmosferiche e delle particelle coinvolte. In alcuni casi, possono apparire come un alone sottile e delicato, mentre in altri casi possono essere più ampi e intensi, proprio come quello osservato oggi.

Questi fenomeni non sono molto rari, ma possono comunque offrire uno spettacolo affascinante quando si verificano. Per catturare al meglio l’alone lunare, è consigliabile osservarlo in luoghi bui e lontani dall’inquinamento luminoso delle città, dove il cielo è più nitido e l’effetto risulta più evidente.

L’alone lunare avvistato nel centro Italia è stato particolarmente spettacolare, come testimoniano le immagini catturate dai fotografi e condivise sui social media. La bellezza di questi fenomeni celesti ci ricorda quanto sia straordinaria la natura e quanto sia importante mantenere un legame con il cielo notturno e con gli eventi astronomici che si verificano sopra di noi.

Fonte immagine in alto: Meteo Natura, Facebook