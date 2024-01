Meteo Martedì 23 Gennaio: molte nubi e qualche pioggia al Centro-Sud

Nella giornata di domani, Martedì 23 gennaio, un piccolo cavo d’onda nord-atlantico attraverserà rapidamente l’Italia, portando un modesto peggioramento in diverse regioni del paese. Ecco le previsioni dettagliate:

Nord Italia: Tempo stabile con gelate mattutine

Nel nord Italia, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da tempo stabile con la prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, sull’Emilia Romagna, e al mattino anche sulla Liguria e localmente in Friuli Venezia Giulia, potrebbero esserci maggiori addensamenti nuvolosi. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, ma avremo ancora freddo intenso di notte e al mattino presto, con gelate diffuse fino in pianura. Si consiglia di prestare attenzione alle strade ghiacciate nelle prime ore del mattino.

Centro Italia: Coperto al mattino, miglioramento nel pomeriggio

Nel centro Italia, ci aspettiamo una mattinata con cielo coperto su tutte le regioni. Non è da escludere la possibilità di isolati deboli piovaschi, soprattutto nelle prime ore del mattino su Alta Toscana e tra Abruzzo e Lazio. Anche l’entroterra della Sardegna potrebbe vedere qualche piovasco. Tuttavia, nel corso delle ore pomeridiane, il tempo dovrebbe migliorare quasi ovunque, con un maggiore soleggiamento. Le temperature saranno in rialzo, con valori che potrebbero raggiungere fino a 14-15 gradi sul versante tirrenico.

Sud Italia: nubi e possibilità di precipitazioni

Al sud Italia, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da molte nubi, con la possibilità di isolate deboli precipitazioni nel pomeriggio/sera su Puglia, Lucania, Calabria e la parte tirrenica della Sicilia. Le temperature rimarranno più o meno stazionarie, con valori massimi che non supereranno i 14-15 gradi. Si prevede anche un rinforzo moderato del vento di maestrale.

In conclusione, le previsioni meteo per il 23 gennaio mostrano un’Italia divisa dal punto di vista meteorologico. Mentre il nord godrà di un tempo stabile e cieli più limpidi, il centro vedrà un miglioramento durante il giorno dopo una mattinata nuvolosa e localmente piovosa; al sud ci saranno molte nubi e la possibilità di alcune precipitazioni, ma le temperature rimarranno relativamente costanti. Seguite come sempre gli aggiornamenti su www.inmeteo.net