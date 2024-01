Forte terremoto in Cina: vittime, feriti e crolli

Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito nella giornata odierna (ieri in Italia) una parte scarsamente popolata della regione occidentale dello Xinjiang in Cina, causando ingenti danni e provocando la morte di tre persone. Secondo gli ultimi aggiornamenti locali ci sarebbero anche una cinquantina di feriti, ma il bilancio è ancora provvisorio.

L’evento sismico è avvenuto nella contea di Uchturpan, nella prefettura di Aksu, poco dopo le 2 di notte, secondo il China Earthquake Networks Center. Il terremoto è stato avvertito in un’ampia area, con scosse di assestamento e paura tra la popolazione. Anche nei paesi vicini come il Kirghizistan e il Kazakistan sono stati sentiti i tremori, e molte persone sono scese in strada per paura delle scosse.

Le squadre di soccorso sono state immediatamente dispiegate sul luogo del disastro, e il loro numero è aumentato fino a circa 1.000 nel corso della giornata. Le operazioni di soccorso si sono concentrate nel setacciare le macerie alla ricerca di vittime, e sono state fornite attrezzature di emergenza come cappotti, tende e letti pieghevoli per aiutare le migliaia di persone sfollate dalle loro case.

Le autorità hanno riportato che circa 120 edifici sono stati danneggiati, tra cui 47 case che sono crollate e 78 che hanno subito danni. Anche alcune serre sono state distrutte.

L’Urumqi Railroad Bureau ha sospeso temporaneamente i servizi ferroviari per effettuare controlli di sicurezza sulle linee, ma è stato successivamente confermato che non vi erano problemi sulle ferrovie, e i servizi sono stati ripresi dopo le 7 del mattino.

Il terremoto è stato classificato con una magnitudo di 7.0 dallo US Geological Survey ed è avvenuto nella catena montuosa del Tian Shan, una zona sismicamente attiva. Questo è stato il terremoto più grande registrato nella zona dal 1978.

È importante notare che l’area colpita è principalmente abitata da uiguri, un’etnia turcofona a maggioranza musulmana che ha subito una campagna statale di assimilazione forzata e detenzione di massa. La regione è fortemente militarizzata, e le truppe paramilitari sono state inviate per assistere nelle operazioni di soccorso.

Le temperature nell’area sono estremamente basse questa settimana, il che rende ancora più difficile la situazione per gli sfollati e i soccorritori.