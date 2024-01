Meteo: i Giorni della Merla portano sole e “caldo”

Le recenti proiezioni metereologiche delineano uno scenario invernale sotto l’influsso dominante di un’alta pressione sub-tropicale, che si è stabilmente posizionata sul Mediterraneo. Questa configurazione atmosferica si imporrà con decisione nei prossimi giorni portando condizioni meteo stabili e miti, con temperature che supereranno ampiamente le medie stagionali. Tale fenomeno potrebbe continuare almeno fino alla fine del mese, con una possibile estensione all’inizio di febbraio.

Durata eccezionale dell’alta pressione

Secondo le ultime proiezioni dei modelli di previsione, questa fase stabile e mite è prevista durare per almeno 8-10 giorni. Durante questo periodo il nostro paese sarà interessato da un clima insolitamente mite. Un lieve raffreddamento potrebbe interessare le zone adriatiche, in particolare nel corso del prossimo fine settimana, per l’azione di correnti più fresche dai Balcani. Ma sarà un fenomeno transitorio di fronte alla complessiva mitezza indotta dall’alta pressione.

I Giorni della Merla: un inverno atipico

Particolarmente rilevante è l’andamento meteorologico atteso durante i cosiddetti “Giorni della Merla“, tradizionalmente i più freddi dell’anno. Quest’anno, però, a causa dell’alta pressione sub-tropicale che potrebbe ulteriormente rinforzarsi negli ultimi giorni di gennaio, si prevedono condizioni meteorologiche molto miti e stabili. Questo anomalo andamento climatico si discosta notevolmente dalle aspettative stagionali, ma conferma quello che è purtroppo l’andamento generale di questo inverno.

Implicazioni di un inverno anomalo

La stagione si sta dimostrando eccezionale per le temperature al di sopra delle medie stagionali. Ricordiamo infatti che anche Dicembre è risultato più caldo del normale sul nostro paese. E Gennaio sembra proprio seguirlo a ruota. Inevitabili le implicazioni di un inverno così anomalo, che può influenzare diversi settori negativamente. Inoltre, la scarsità di precipitazioni potrebbe aggravare i problemi di siccità in alcune aree.

Si raccomanda di seguire attentamente le previsioni meteorologiche per essere aggiornati sugli sviluppi futuri di questo inverno insolito.