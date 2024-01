Previsioni meteo: anticiclone inarrestabile fino a Febbraio?

Dopo il veloce e modesto peggioramento delle ultime ore che ha coinvolto parte del Centro-Sud, le proiezioni meteo indicano chiaramente un rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale su tutta la penisola italiana. Questa condizione porterà a un clima stabile e mite, con temperature che si prevedono superiori alle medie stagionali nei prossimi giorni. Tali condizioni, che si prospettano almeno fino alla fine del mese, potrebbero estendersi in modo preoccupante anche all’inizio di febbraio.

Previsioni proseguo di Gennaio

Le ultime analisi dei modelli meteorologici, come quelle fornite dall’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), anticipano un prolungato periodo anticiclonico per l’Italia, con almeno 8-10 giorni di tempo stabile. Ciò significa che il clima continuerà ad essere insolitamente mite, in particolar modo sulle regioni occidentali. Confermato dagli aggiornamenti serali anche il veloce raffreddamento nel weekend 27-28 Gennaio soprattutto fra adriatiche e Meridione. Si tratterà comunque di un fenomeno transitorio a cui farà seguito un nuovo rinforzo dell’alta pressione.

Tendenza inizi di Febbraio

Con l’avvicinarsi di febbraio, emerge la preoccupazione per un prolungamento dell’influenza dell’anticiclone. Le previsioni indicano che l’inizio del mese potrebbe essere caratterizzato da stabilità atmosferica, temperature più elevate del normale e assenza di precipitazioni significative. Dunque ancora niente piogge o nevicate. Questo scenario, supportato dagli aggiornamenti serali dell’ECMWF, suggerisce un proseguo di inverno anomalo.

Implicazioni e considerazioni

Questo inverno si sta dimostrando atipico e potrebbe avere impatti notevoli su diversi settori, tra cui l’agricoltura e il turismo. L’assenza di precipitazioni importanti potrebbe portare a problemi di siccità in alcune regioni, considerando anche l’arrivo della primavera e dell’estate.

Conclusioni

Mentre ci godiamo un clima mite e stabile nelle prossime settimane, è fondamentale rimanere allerta e considerare gli effetti a lungo termine di questo trend meteorologico. Continueremo a monitorare attentamente le previsioni per tenere il pubblico aggiornato sugli eventuali sviluppi futuri in questo inverno insolito.