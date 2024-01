Terremoto Cina, la scossa ripresa in una casa dalle telecamere di sicurezza [VIDEO]

Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Aksu, nella regione dello Xinjiang, nell’ovest della Cina, poco dopo le 2 del mattino di martedì ora locale (leggi qui l’articolo)

Questo evento sismico è stato avvertito in un’area molto ampia e ha avuto conseguenze significative per gli abitanti della zona, come evidenziato da un video catturato dalle telecamere di sorveglianza di una casa.

Nel video, una famiglia è stata improvvisamente svegliata dalla violenta scossa del terremoto. Si può vedere chiaramente come l’edificio inizi a tremare, facendo oscillare lampadari e mobili, mentre la famiglia si sveglia in fretta e fugge dall’abitazione. Questa è una scena spaventosa che sottolinea la paura e la confusione che le persone possono provare in situazioni di emergenza come questa.

Liu Jinhua, un residente locale che gestisce un’azienda pubblicitaria nella zona, ha condiviso la sua esperienza durante il terremoto. Ha raccontato che, dopo essere stato svegliato dalla scossa, la sua famiglia si è dapprima rifugiata sulle scale dell’edificio, cercando un luogo più sicuro. Alla fine, hanno deciso di abbandonare l’edificio per paura di ulteriori scosse sismiche. Hanno trascorso due ore in macchina, cercando un luogo sicuro, prima di sentirsi abbastanza al sicuro per tornare a casa.