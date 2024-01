Meteo: nel Weekend sbuffi freddi dai Balcani

Alta Pressione prosegue ma con novità in arrivo

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una persistente situazione di alta pressione che si è consolidata sul bacino del Mediterraneo ed è destinata a mantenere il suo dominio, come già segnalato in precedenti articoli, fino a fine mese e, probabilmente, anche oltre. Tuttavia, per il prossimo weekend, si prospetta una novità. Grazie agli ultimi aggiornamenti, possiamo delineare un cambiamento nella situazione atmosferica che riguarderà parte del territorio italiano.

Weekend: correnti fredde dai Balcani

Una massa d’aria fredda di origine artica, in transito sull’Europa orientale, avrà modo di influenzare il clima italiano. Queste correnti più fredde, provenienti dai Balcani, sebbene non porteranno con sé il nucleo più intenso del freddo che rimarrà confinato oltre la sponda balcanica dell’Adriatico, riusciranno comunque a infiltrarsi nell’area anticiclonica presente sull’Italia. Questo produrrà un calo termico accompagnato da venti sostenuti da nord in alcune zone del paese, pur in un contesto che rimarrà asciutto e stabile.

Sabato: primi cambiamenti e rinforzo dei venti

L’ingresso di queste correnti più fredde è previsto per la seconda parte di sabato, con un primo calo termico di qualche grado che interesserà principalmente le regioni adriatiche e il sud Italia. Al contrario, il clima si manterrà piuttosto mite sui settori tirrenici. Da evidenziare anche un rinforzo del vento, soprattutto su Puglia e Ionio orientale, che potrebbe portare a condizioni di mare agitato in queste aree.

Domenica: calo termico su tutta Italia

Domenica, l’afflusso di aria fredda diventerà più marcato, portando a un generale calo delle temperature su tutta la penisola. Questo calo sarà più evidente al Nord (anche 4-6 gradi in meno) e sulle regioni adriatiche. Un aspetto rilevante sarà anche il vento, che soffierà moderato-forte, con raffiche fino a 40-50 km/h, soprattutto sul basso Adriatico (Puglia), Basilicata, e Calabria ionica, accentuando la percezione del freddo.

Conclusioni: ritorno a temperature più consoni al periodo

Le temperature, dunque, torneranno, almeno temporaneamente, a valori più contenuti e consoni al periodo invernale, distanziandosi dai 18-20 gradi registrati negli ultimi giorni. Questo cambiamento, pur non essendo eccezionale, porterà un po’ di freddo invernale, rompendo la tendenza delle condizioni quasi primaverili sperimentate finora. Accontentiamoci!