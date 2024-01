Forte scossa di terremoto in Turchia, oggi 25 Gennaio

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la regione orientale della Turchia il 25 gennaio 2024, scuotendo la zona e causando preoccupazioni per la sicurezza delle persone.

Il terremoto è avvenuto alle 13:04:07.2 UTC, con epicentro situato a una latitudine di 38.124 gradi nord e una longitudine di 38.443 gradi est. La profondità del terremoto è stata registrata a 10 chilometri sotto la superficie terrestre. L’epicentro si trova 111 chilometri a nord-nord-ovest di Şanlıurfa e a 27 chilometri a sudest di Malatya.

Il terremoto ha provocato tremori avvertiti in diverse città della regione orientale della Turchia. La magnitudo di 5.2, sebbene non estremamente alta, è comunque sufficiente a causare danni significativi a edifici e infrastrutture, oltre a rappresentare una minaccia per la sicurezza delle persone.

Al momento comunque non si segnalano danni a cose o persone. Seguiranno eventualmente ulteriori aggiornamenti.