Frasi Buongiorno e Buon Giovedì: divertenti, d’amore, formali

Buon Giovedì! Finalmente, il weekend è quasi alle porte. È il momento di iniziare a rilassarsi un po’ e prepararsi per i giorni di festa. Per aiutarti a iniziare la giornata con il piede giusto, ecco 15 frasi per un buongiorno e buon giovedì pieno di humor, amore e professionalità.

Frasi divertenti

“Buon Giovedì! Ricorda, il venerdì è solo un sonnellino di distanza.” “Giovedì: il giorno in cui inizi a pianificare cosa farai con tutto il tempo libero che non avrai.” “Un brindisi al giovedì, il giorno in cui iniziamo a essere stanchi del weekend prima che inizi.” “Buon Giovedì! Non dimenticare di fingere di lavorare oggi.” “Giovedì: tecnicamente è il weekend se non ti importa del tuo lavoro.”

Frasi d’amore

“Buongiorno amore, ogni giovedì è un passo in più verso un altro meraviglioso weekend con te.” “Amore mio, il giovedì brilla di più con il tuo sorriso.” “Ogni giovedì mi avvicina a un altro fine settimana da sogno con te.” “Amore, grazie per rendere ogni giovedì un giorno speciale.” “Il mio giovedì preferito è quello passato con te. Buongiorno!”

Frasi formali