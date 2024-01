Frasi Buongiorno e Buon Lunedì per ogni gusto: divertenti, d’amore, formali

Buon Lunedì! Un nuovo inizio, un’altra occasione per riscrivere la storia… o almeno per tentare di svegliarsi in tempo per il lavoro. Dicono che il lunedì sia il giorno più difficile della settimana, ma perché non renderlo un po’ più leggero e divertente? Ecco a voi 15 frasi perfette per augurare un buongiorno e un buon lunedì, suddivise in tre categorie: perché un po’ di humor, amore e formalità non guastano mai.

Frasi Buongiorno e Buon Lunedì divertenti

“Buon Lunedì! Ricordati: il caffè è tuo amico.” “Chi ha inventato il lunedì non aveva sicuramente un lavoro divertente come il nostro!” “Lunedì: quel giorno in cui anche il mio caffè ha bisogno di un caffè.” “Sorridi, è lunedì! Ok, puoi smettere di fingere ora.” “Buon Lunedì! Se riesci a sopravvivere oggi, il resto della settimana sarà una passeggiata.”

Frasi Buongiorno e Buon Lunedì d’Amore

“Con te ogni lunedì è un dolce risveglio. Buongiorno amore!” “Il mio lunedì preferito è quello che trascorro con te. Buongiorno, vita mia.” “Anche il lunedì è splendido quando mi sveglio accanto a te.” “Il tuo sorriso rende ogni lunedì un giorno speciale. Buongiorno, amore!” “Amore mio, il lunedì è solo un altro giorno per amarti di più.”

Frasi Buongiorno e Buon Lunedì Formali