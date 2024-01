Frasi Buongiorno e Buon Martedì: divertenti, d’amore, formali

Buon Martedì! Sei già sopravvissuto al lunedì, quindi tutto ciò che viene dopo dovrebbe essere una passeggiata, giusto? Per mantenere alto lo spirito, ecco 15 frasi per augurare un buongiorno e un buon martedì, perfette per ogni occasione, sia che tu voglia far sorridere qualcuno, esprimere i tuoi sentimenti o mantenere un tono professionale.

Frasi divertenti Buongiorno e Buon Martedì

“Buon Martedì! Oggi è ‘meno peggio’ del Lunedì.” “Martedì: il giorno in cui il caffè inizia a fare effetto.” “La buona notizia: non è più lunedì. La cattiva: non è ancora venerdì.” “Buon Martedì! Ricorda, il weekend è solo a quattro sveglie di distanza.” “Martedì: quel giorno in cui puoi iniziare a pianificare il weekend.”

Frasi d’amore Buongiorno e Buon Martedì

“Ogni giorno con te è come un dolce martedì mattina. Buongiorno amore!” “Buongiorno, amore mio. Ogni martedì è più luminoso con il tuo sorriso.” “Anche i martedì diventano speciali quando sei nella mia vita.” “Amore mio, ogni giorno della settimana è un tesoro con te, anche il martedì.” “Il tuo amore rende ogni martedì una giornata da ricordare.”

Frasi formali Buongiorno e Buon Martedì