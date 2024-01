Frasi Buongiorno e Buon Mercoledì: divertenti, d’amore, formali

Buon Mercoledì! Metà settimana è già passata (o manca ancora metà settimana, a seconda di come vedi il bicchiere). È il momento perfetto per una spinta motivazionale o un po’ di umorismo per superare il famoso ‘mercoledì slump’. Ecco 15 frasi per rendere il tuo buongiorno e buon mercoledì un po’ più allegro, romantico o professionale.

Frasi divertenti Buongiorno e Buon Mercoledì

“Buon Mercoledì! Ricorda, è tutto in discesa da qui.” “Mercoledì: troppo lontano dal lunedì per lamentarsi, troppo vicino al venerdì per gioire.” “Buon Mercoledì! Se sei sopravvissuto fino a qui, puoi sopravvivere a tutto.” “Mercoledì: il giorno in cui inizi a sperare che il tuo capo dimentichi del tuo esistere.” “Hump Day è arrivato! Ora è solo una corsa verso il weekend.”

Frasi d’amore Buongiorno e Buon Mercoledì

“Buongiorno amore, ogni giorno è bello con te, anche il mercoledì.” “Anche in un giorno ordinario come mercoledì, il tuo amore rende tutto straordinario.” “Buongiorno, tesoro. Il mercoledì con te è il mio giorno preferito.” “Mercoledì: un altro giorno per amarti e per essere grato per te.” “In ogni metà settimana, trovo il mio rifugio nel tuo amore. Buongiorno!”

Frasi formali Buongiorno e Buon Mercoledì