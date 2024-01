Frasi Buongiorno e Buon Venerdì: divertenti, d’amore, formali

Buon Venerdì! Finalmente, la settimana lavorativa sta per concludersi e il weekend è proprio dietro l’angolo. È il momento perfetto per un po’ di entusiasmo e per prepararsi a due giorni di relax e divertimento. Ecco 15 frasi per un buongiorno e buon venerdì che aggiungeranno un tocco di gioia, romanticismo o professionalità alla tua giornata.

Frasi divertenti

“Buon Venerdì! Preparati a fare tutto ciò che hai rimandato da lunedì a giovedì.” “Venerdì: il giorno in cui la tua produttività prende un appuntamento con il divano.” “Finalmente Venerdì! Ora puoi fingere di lavorare con ancora più entusiasmo.” “Buon Venerdì! Il conto alla rovescia per il nulla da fare è ufficialmente iniziato.” “Venerdì: il giorno in cui il traffico ti ricorda che tutti hanno gli stessi piani per il weekend.”

Frasi d’amore

“Buongiorno amore, ogni venerdì con te è una promessa di un weekend incantevole.” “Venerdì dolce come il tuo sorriso. Buongiorno, amore mio!” “Buongiorno! Ogni venerdì si illumina con il pensiero di trascorrere il weekend con te.” “Il mio Venerdì preferito è quello che trascorro al tuo fianco.” “Ogni Venerdì è speciale perché porta con sé il dono di due giorni con te.”

Frasi formali