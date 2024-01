I Giorni della Merla: origini e tradizioni di un’antica credenza italiana

Gennaio in Italia è segnato da una particolare tradizione conosciuta come “i Giorni della Merla”, che si riferisce agli ultimi tre giorni del mese (29-31), tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno. Questa usanza è radicata nella cultura popolare italiana e ha origini che si perdono nella notte dei tempi, mescolando storia e leggenda.

Origini storiche e leggende

Le origini esatte dei Giorni della Merla sono avvolte nel mistero, ma la tradizione si fonda su racconti popolari tramandati di generazione in generazione. Una delle leggende più note racconta di una merla bianca che, durante una fredda tempesta di neve alla fine di gennaio, cercò rifugio con i suoi piccoli in un camino. Quando emersero, il loro piumaggio era diventato nero a causa del fuliggine. Da allora, si dice che tutte le merle abbiano il piumaggio nero.

Un’altra versione narra che questo mese fosse particolarmente capriccioso e nutrisse una sorta di invidia nei confronti di una merla bianca. Ogni volta che la merla lasciava il suo nido alla ricerca di cibo, gennaio reagiva scatenando freddo e neve. La merla, stanca di queste intemperie, prese una decisione audace: decise di accumulare una scorta di cibo sufficiente per sopravvivere senza uscire per l’intero mese di gennaio, che all’epoca aveva solamente 28 giorni. Tuttavia, l’ultimo giorno di gennaio, la merla uscì dal suo rifugio, convinta di aver ingannato il mese invernale. Ma gennaio, invece, si sentì così offeso dall’atteggiamento della merla che decise di chiedere tre giorni in prestito al mese di febbraio. Questo gesto provocò una furiosa reazione da parte del tempo, scatenando una violenta tempesta di neve e gelo. La povera merla cercò rifugio in un comignolo e vi rimase per tre giorni, protetta dal gelo. Quando finalmente uscì, la sua piuma bianca era diventata completamente nera a causa del fumo e della fuliggine.

Significato meteorologico e agricolo

Oltre al suo valore narrativo, i Giorni della Merla hanno anche una connotazione meteorologica. Secondo la credenza popolare, il tempo durante questi tre giorni è considerato un presagio per il futuro. Se i giorni sono particolarmente freddi e nevosi, si ritiene che l’inverno terminerà presto, lasciando spazio a una primavera precoce e mite. Al contrario, se i giorni sono relativamente caldi, l’inverno si protrarrà.

Questa credenza ha radici profonde nell’agricoltura, dove gli antichi contadini osservavano il tempo per predire le condizioni meteorologiche future, essenziali per la pianificazione delle attività agricole.

Naturalmente le leggende legate ai Giorni della Merla offrono un racconto affascinante e poetico, ma non si basano su principi scientifici per spiegare i giorni più freddi di gennaio. La meteorologia e le condizioni climatiche reali sono il risultato di una complessa interazione di variabili, e i giorni più freddi possono variare notevolmente da un anno all’altro e da una regione all’altra. Dunque non c’è nessuna evidenzia per cui i Giorni della Merla dovrebbero essere i più freddi dell’anno.