Caldo anomalo nel Regno Unito: temperatura record per Gennaio con 19,6°C

Un vasto promontorio di alta pressione sub-tropicale continua a portare un clima eccezionalmente mite su gran parte dell’Europa, soprattutto fra penisola iberica, Francia e addirittura Regno Unito, dove oggi si sono toccati valori termici impressionanti per il periodo.

Come riportato dal sito news.stv.tv, nella giornata odierna una località scozzese ha stabilito un record sorprendente. Kinlochewe, cittadina situata nelle Highlands nord-occidentali della Scozia, ha registrato una temperatura di 19,6°C, secondo i dati provvisori forniti dal Met Office, l’agenzia meteorologica britannica.

Si tratta della più alta temperatura mai registrata in tutto il Regno Unito a Gennaio, secondo le stime preliminari. Il record precedente era di 18,3°C, stabilito a Inchmarlo e Aboyne nell’Aberdeenshire, sempre in Scozia, nel 2003. Se i dati saranno confermati, questo nuovo record rappresenterà anche la temperatura più alta mai registrata in una giornata invernale in Scozia.

Il Met Office ha annunciato questo straordinario evento meteorologico su X, dichiarando: “C’è stato provvisoriamente un nuovo record di temperatura massima giornaliera nel Regno Unito per gennaio stabilito oggi a Kinlochewe, dove la temperatura ha raggiunto 19,6°C.”

La zona di Kinlochewe è stata interessata anche da forti raffiche di vento, che hanno raggiunto le 80 miglia all’ora. Un avviso meteo infatti è stato emesso tra le 11:00 e le 16:00 di domenica. Anche altre aree, tra cui la fascia centrale della Scozia e la costa orientale dell’Irlanda del Nord, erano sotto un’allerta gialla per il vento, che è durata dalle 10:00 alle 20:00.