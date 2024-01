Grossa frana piomba su strada in A22: ultimi aggiornamenti

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, una grossa frana ha provocato la chiusura momentanea di entrambe le corsie dell’autostrada A22 (autostrada del Brennero), tra Chiusa e Bolzano, al chilometro 65, precisamente all’altezza di Campodazzo. Grossi massi sono piombati improvvisamente sull’asfalto, come mostrano le immagini diffuse in rete. La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali e dei soccorritori.

Non è chiara con esattezza la quantità di materiale roccioso che è caduto sulla carreggiata, ma quanto è certo è che un veicolo è stato colpito dalla frana. Una persona sarebbe rimasta ferita per fortuna in maniera lieve. Illese altre persone.

I primi a rispondere all’emergenza sono stati i vigili del fuoco volontari di Chiusa, supportati dai vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e dalla Croce Bianca. L’efficace coordinamento tra queste squadre ha permesso di affrontare la situazione in modo rapido ed efficiente.

Nel corso della serata, sono previsti lavori sulla carreggiata nord dell’autostrada A22 per rimuovere il materiale caduto e garantire la sicurezza della zona. In particolare, sarà realizzato un bypass sulla carreggiata sud per agevolare il flusso del traffico.