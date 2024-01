Previsioni: un meteo primaverile in arrivo, vi diciamo i giorni PIù CALDI

L’alta pressione di matrice sub-tropicale che ha dominato il Mediterraneo nei giorni passati continuerà a esercitare la sua influenza anche nei prossimi giorni, portando con sé una forte stabilità atmosferica su tutta l’Italia.

Prossimi giorni con qualche refolo fresco al Centro-Sud

Sbuffi di aria fredda dai Balcani continueranno ancora per qualche giorno a interessare marginalmente la penisola, e ci riferiamo in particolare al sud e alle zone adriatiche. In particolare un po’ di freddo interesserà il Sud fino a domani e poi buona parte delle regioni centro-meridionali nella giornata di Venerdì 2 Febbraio, con un transitorio calo termico e un po’ di maestrale. Ma ciò che cattura l’attenzione è inevitabilmente quello che avverrà dopo.

Dal weekend fase mite su tutta Italia, assaggio di Primavera!

Dal 3 febbraio, e probabilmente fino almeno al 6-7 febbraio, assisteremo a una fase ancor più mite che coinvolgerà l’intera penisola italiana. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali e sud-occidentali, facendo lievitare notevolmente le temperature. Le previsioni indicano valori che richiamano la primavera, con punte di 18-20 gradi sulle isole maggiori e diffusamente oltre i 15-16 gradi Celsius nelle regioni del centro-sud.

Anche al nord, soprattutto in quota, si registreranno temperature molto miti. Per darvi un’idea, per Sabato 3 Febbraio sono previsti al momento ben 16°C. Valore assolutamente anomalo per il periodo. In pianura padana, la mitezza sarà meno marcata ma comunque notevole rispetto ai giorni precedenti, con previsioni che indicano 10-12 gradi dal weekend.

Anomalia prolungata

Questa fase mite potrebbe spingersi anche oltre il 7 Febbraio, estendendosi agli ultimi giorni della prima decade. Naturalmente, sarà importante seguire le previsioni meteorologiche aggiornate per avere un quadro completo e affidabile di come evolverà la situazione a lungo termine.

In conclusione, l’Italia sta per sperimentare l’ennesimo assaggio di primavera anticipata, con temperature che saliranno su valori sorprendentemente miti per la stagione. L’eccezionale anomalia di questo inverno continua e sembra proprio essere inarrestabile.