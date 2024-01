Prossimi giorni con alta pressione dominante: aria più calda in arrivo

L’area mediterranea e l’Italia continuano ad essere interessate da un vasto anticiclone sub-tropicale che ha mantenuto saldamente il controllo del tempo nelle scorse settimane. Nei prossimi giorni, ci aspettiamo che questo sistema di alta pressione si estenda ulteriormente verso est, dopo aver spostato i suoi massimi più verso l’Europa centro-settentrionale negli ultimi giorni, raggiungendo addirittura il Regno Unito, dove sono stati stabiliti nuovi record di caldo per Gennaio.

Questa evoluzione dell’alta pressione comporterà un ulteriore rinforzo del campo barico e un ulteriore aumento termico, soprattutto nelle regioni meridionali, dopo qualche giorno più freddo e a tratti ventoso. Aumento termico che riscontreremo da Mercoledì 31 Gennaio in poi, con l’aria mite che avanzerà su tutto il Sud Italia.

L’inizio di febbraio promette quindi di essere caratterizzato dal dominio dell’alta pressione, che garantirà un clima mite e stabile in tutto il Paese. Le previsioni indicano una diffusa presenza di sole, specialmente nelle regioni del centro-sud, mentre al nord potremmo assistere a episodi di nebbia e foschia con temperature generalmente più basse in pianura, ma miti in quota. Nel complesso, le temperature tenderanno a crescere gradualmente in tutte le regioni, portando a un clima quasi primaverile durante le ore centrali.

Un aspetto notevole delle previsioni è il prossimo fine settimana (3/4 febbraio), quando è previsto un nuovo picco termico. Le temperature potrebbero raggiungere valori eccezionalmente elevati, con punte che potrebbero arrivare a 18-20 gradi Celsius nelle regioni centro-meridionali. Questo rappresenta un ulteriore segnale di un inverno insolitamente mite e di un avvio di febbraio che sembra seguire la stessa tendenza.

In conclusione, l’Italia continuerà anche nei prossimi giorni e nella prima parte di Febbraio ad essere influenzata da un’alta pressione dominante, con condizioni climatiche miti e stabili. L’inverno sembra non essere ancora realmente arrivato, e l’inizio di febbraio promette di mantenere questo trend con temperature al di sopra della media.

Ci auspichiamo in un cambiamento nel corso di Febbraio, ma ad ora i segnali di un risveglio dell’inverno dal letargo scarseggiano.