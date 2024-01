Previsioni meteo: INVERNO smarrito, vi diciamo quando potrebbe tornare

La lunghissima fase stabile e mite

Da diverse settimane l’Europa, e in particolare il bacino del Mediterraneo, sta vivendo una fase di tempo eccezionalmente stabile e mite, a tal punto da sollevare la domanda: “Inverno, dove sei finito?”. Un potente anticiclone sub-tropicale si è attestato stabilmente sul nostro paese, portando con sé temperature inusuali per il periodo. Non solo in Italia, in realtà, ma anche in molti paesi dell’Europa centro-occidentale e, a tratti, persino nel nord Europa, abbiamo assistito a un clima sorprendentemente caldo. Un esempio lampante è stato il recente record di caldo in gennaio registrato nel Regno Unito, un fenomeno che ha destato curiosità e preoccupazione.

Prospettive per i prossimi giorni

Questo anticiclone, estremamente ingombrante, sembra determinato a continuare il suo dominio sull’intero Mediterraneo. Le previsioni indicano che, a partire dal fine settimana, aria ancora più mite convergerà verso l’Italia, determinando un nuovo picco di caldo anomalo per il periodo. In alcune località si prevedono addirittura temperature massime di 18-20 gradi, valori decisamente fuori norma per questa stagione.

Tale situazione atmosferica sembra destinata a persistere per gran parte della prima decade di febbraio, portando stabilità e mitezza su tutta l’Italia. Questo prolungato periodo di tempo stabile e asciutto sta iniziando a pesare sempre più su agricoltura, risorse idriche e qualità dell’aria.

Potenziale cambiamento, ecco quando

Le previsioni danno qualche speranza soltanto a lunghissimo termine, indicando che potrebbero esserci dei cambiamenti fra il finire della prima decade di febbraio e l’inizio della seconda. In questa fase, finalmente, l’anticiclone potrebbe indebolirsi, lasciando spazio all’arrivo di perturbazioni probabilmente provenienti dal nord Atlantico. Questo potrebbe rappresentare una svolta significativa dopo tante settimane di tempo asciutto e assenza di precipitazioni. Anche le temperature potrebbero subire un generale calo, benché al momento non si prevedano incursioni di aria particolarmente fredda.

Ma si tratta appunto di tendenze a lungo termine, che dovranno necessariamente essere riviste nei prossimi aggiornamenti. Tuttavia, questo potenziale cambiamento climatico è atteso con interesse e speranza, soprattutto da chi anela (giustamente) al ritorno di un clima più tipico dell’inverno, con le sue precipitazioni e temperature più fresche.

Conclusioni

In conclusione, anche nei prossimi giorni l’inverno continuerà a mostrare la sua faccia più stabile e calda. Le previsioni indicano un possibile ritorno a condizioni più usuali per il periodo verso il 10 Febbraio, ma come sempre in meteorologia, ogni previsione è soggetta a revisioni e aggiornamenti. Continueremo a monitorare gli sviluppi e a fornire gli ultimi aggiornamenti in attesa di scoprire quando e se l’inverno deciderà di fare il suo ritorno.