Scossa lieve di Magnitudo 3.1 registrata in Adriatico: non avvertita dalla popolazione

Una scossa sismica di magnitudo 3.1 è stata registrata oggi, 30 gennaio 2024, nel Mar Adriatico centrale. Secondo i dati forniti dai sismologi, il terremoto ha avuto luogo alle ore 12:31 (italiane) e si è verificato a una profondità di 29 chilometri.

Dettagli della Scossa

L’epicentro del terremoto è stato localizzato nel Mar Adriatico, a una distanza di circa 98 chilometri a sud della città di Spalato, in Croazia, una località con una popolazione approssimativa di 176.000 abitanti, e 46 chilometri a sud dell’isola di Vis, con una popolazione di circa 1.600 residenti. La scossa è stata classificata come lieve e non è stata avvertita dalla popolazione nelle regioni costiere dato l’epicentro in mare aperto.