Previsioni meteo: Febbraio porta grandi novità

Panorama meteorologico attuale

L’Italia continua ad essere influenzata da un periodo di tempo insolitamente stabile e mite, grazie alla persistenza di un anticiclone sub-tropicale che sta avvolgendo tutta l’area del Mediterraneo. Nei prossimi giorni, ci attendiamo un ulteriore leggero riscaldamento, con temperature che potrebbero salire ulteriormente, soprattutto nel weekend e all’inizio della prossima settimana.

Cambiamenti meteo in vista

Secondo le ultime analisi dei modelli meteorologici, è altamente probabile un cambiamento significativo nella circolazione atmosferica tra l’8 e il 10 febbraio. In questa fase l’anticiclone, dove aver dominato in lungo e in largo per settimane, dovrebbe indebolirsi se non crollare definitivamente. La struttura anticiclonica potrebbe così lasciare il posto a correnti atlantiche umide e instabili, che inizieranno a influenzare sia l’Europa centro-occidentale che il Mediterraneo apportando l’arrivo di fronti perturbati da ovest.

Effetti sull’Italia

Verso il 9-10 febbraio, l’Italia potrebbe essere interessata da una prima perturbazione, che dovrebbe portare pioggia e neve sui rilievi (ma solo a quote alte). E il ritorno del Freddo? Non è escluso che seguano masse d’aria più fredde di origine nord-atlantica e poi artica nel proseguo della seconda decade del mese, con condizioni più tipiche dell’inverno, ma si tratta di una tendenza che necessita di conferme nei prossimi giorni. Per ora l’evoluzione più affidabile è quella dell’arrivo del maltempo negli ultimi giorni della prima decade.

Considerazioni su un Inverno anonimo

Questo inverno è stato fin qui caratterizzato da una notevole mancanza di precipitazioni e nevicate, aggravando la situazione di siccità. Speriamo quanto prima in un “risveglio” dell’inverno con l’arrivo di condizioni meteo perturbate, che in questo contesto sarebbero positive per mitigare gli effetti della siccità.

Vi invitiamo a seguire sul nostro sito i prossimi aggiornamenti, che saranno fondamentali per delineare meglio questa possibile svolta meteo.