Meteo: addio anticiclone, ecco il ritorno del MALTEMPO, c’è la data

Le previsioni meteo indicano un significativo stravolgimento delle condizioni atmosferiche a lungo termine, ovvero verso la fine della prima decade di febbraio. Questa fase prolungata di stabilità e clima mite, che proseguirà anche nei prossimi giorni (con un nuovo aumento termico dal weekend), lascerà finalmente spazio a un deciso cambiamento attorno all’8-9 febbraio.

Tale transizione vedrà l’alta pressione in graduale declino e il ritorno di correnti perturbate di origine atlantica che interesseranno gran parte dell’Europa, compresa l’Italia.

Il primo segnale di questo cambiamento sul nostro paese dovrebbe manifestarsi nel fine settimana, fra 9-10 febbraio, con un peggioramento del tempo che sancirà l’inizio di una nuova fase meteo. Sebbene sia prematuro fornire dettagli puntuali, data la distanza temporale, il quadro generale appare delineato: l’Italia si prepara ad accogliere perturbazioni atlantiche in grado di portare piogge, temporali e venti forti dai quadranti meridionali e occidentali. Questo mutamento rappresenta una rottura netta rispetto alla situazione recente, caratterizzata da un clima insolitamente secco e da precipitazioni quasi inesistenti.

Quanto al freddo, dovrebbe restare ancora lontano dall’Italia. Le correnti provenienti da dai quadranti meridionali manterranno il clima piuttosto mite nonostante l’arrivo delle piogge, soprattutto in una prima fase. Dovremo accontentarci quindi del ritorno di piogge e nevicate al massimo sui rilievi più alti della penisola (e di questi tempi non è poco!).

Le considerazioni finali su questo cambio di tendenza meteo riguardano principalmente l’importanza vitale del ritorno delle precipitazioni. La fine di un periodo di secco prolungato in pieno inverno porta con sé non solo il sollievo per gli ecosistemi e l’agricoltura ma anche una riflessione più ampia sulla gestione delle risorse idriche e sull’adattamento ai cambiamenti climatici. La speranza è che non sia un episodio sporadico e che a questa prima perturbazione ne possano seguire altre in grado di apportare diffuse precipitazioni sul nostro territorio assetato.