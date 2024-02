Meteo: è la settimana della svolta, ecco quando arrivano piogge e neve

Dopo un periodo caratterizzato da alta pressione e condizioni meteo stabili, l’Italia si appresta a vivere una settimana all’insegna di un cambiamento. Le conferme arrivano dai principali modelli meteorologici, che preannunciano un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche nella seconda parte della settimana. In particolare, l’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) nella sua ultima emissione mostra la formazione di un insidioso vortice ciclonico fra venerdì e domenica, preludio di un consistente cambiamento del pattern meteo sul nostro Paese.

Peggioramento meteo e ritorno della neve sulle Alpi

Il ritorno del maltempo avrà come protagonisti piogge diffuse, temporali, e finalmente neve abbondante sulle Alpi, seppur a quote alte, oltre i 1000 metri. Dopo un lungo periodo di assenza, questo evento nevoso è atteso con impazienza dagli appassionati di sport invernali e dagli operatori turistici delle zone montane, segnando un momento cruciale per la stagione sciistica. Nonostante la presenza del maltempo, le temperature, fino al weekend compreso, si manterranno piuttosto miti, specialmente al Centro-Sud, grazie al richiamo di venti di Scirocco e Libeccio.

Verso un clima più invernale

Il ritorno a un clima più piovoso e dinamico rappresenta una svolta significativa dopo un lungo periodo di alta pressione che ha comportato una prolungata assenza di piogge, l’assenza di neve, e un incremento dell’inquinamento in Pianura Padana, aggravato dalla persistenza di nebbie. Questa transizione meteo non solo allevierà la siccità che ha colpito diverse regioni e si stava facendo sempre più pesante, ma contribuirà anche a mitigare il problema dell’inquinamento atmosferico, offrendo un respiro alle città più affollate e industrializzate.

La prospettiva di un cambiamento verso un regime più instabile e potenzialmente più freddo dopo il 10 febbraio apre scenari interessanti per il prosieguo dell’inverno. Questo cambiamento potrebbe segnare l’inizio di una fase climatica caratterizzata da frequenti passaggi perturbati e temperature finalmente più consone al periodo. L’importanza di un ritorno a condizioni meteorologiche più dinamiche è evidente, non solo per le immediate ripercussioni sul tempo atmosferico, ma anche per le più ampie conseguenze sul sistema climatico generale.

In conclusione, il ritorno del maltempo in Italia non è solo un evento di breve termine, ma potrebbe rappresentare un punto di svolta verso una stagione invernale più tipica, che fino ad ora non si è praticamente mai vista, se non per brevi episodi. È fondamentale seguire gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per essere preparati alle possibili evoluzioni