Maltempo in arrivo: Bollettino della Protezione Civile per il 9 Febbraio

Una perturbazione di origine atlantica sta per interessare l’Italia. Nella giornata di domani, 9 Febbraio, secondo il bollettino emesso dalla Protezione Civile, il maltempo colpirà principalmente il Centro-Nord. Piogge anche forti interesseranno diversi settori, con particolare attenzione alle seguenti regioni italiane:

Bollettino meteo Protezione Civile Venerdì 9 Febbraio 2024

Precipitazioni

Le precipitazioni saranno sparse, tendenti a diffuse, con carattere di rovescio o breve temporale su diverse aree. La Liguria, l’Alta Toscana, l’Appennino Emiliano e i settori alpini di Piemonte settentrionale, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia saranno i più colpiti. I quantitativi cumulati saranno generalmente moderati, con punte elevate sulla Liguria di levante e l’Alta Toscana.

Inoltre, si prevedono precipitazioni sparse, con carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Nord e della Toscana, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Mentre nel pomeriggio, si potranno verificare precipitazioni isolate o sparse su Lazio settentrionale, Umbria e Marche, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate

Le nevicate saranno sopra i 1200-1400 metri sui settori alpini, con apporti al suolo da moderati fino a localmente abbondanti.

Visibilità e Temperature

Non sono previsti fenomeni significativi né per la visibilità né per le temperature.

Venti

Si prevedono venti localmente forti meridionali, con raffiche di burrasca, su diverse regioni, tra cui Sardegna, Liguria, Sicilia occidentale, settori tirrenici centro-settentrionali, Romagna, Marche e sull’Appennino settentrionale. Nel corso della giornata, tali venti si estenderanno a tutte le restanti regioni centro-meridionali.

Mari

I mari saranno molto mossi nei bacini occidentali, con un’espansione pomeridiana verso l’Ionio e l’Adriatico centro-meridionale.

In vista di queste condizioni meteorologiche avverse, è consigliabile prestare particolare attenzione e prendere le dovute precauzioni, soprattutto nelle zone più esposte. La Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini.