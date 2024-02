Nuova intensa eruzione in Islanda: le immagini impressionanti

Una nuova eruzione vulcanica ha preso vita questa mattina sulla penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell’Islanda, segnando la terza attività eruttiva nella regione dal 18 dicembre, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica Ruv.

Le immagini catturate da un elicottero e trasmesse dalla televisione mostrano fiamme ardenti accompagnate da una vasta nuvola di fumo che si alza in alto, creando uno spettacolo maestoso e al tempo stesso inquietante.

Secondo l’emittente, l’attività sismica nei pressi di Fagradalsfjall, situato a circa 33 chilometri a sud-ovest di Reykjavik, si è intensificata alle 6:20 ora locale (7:20 ora italiana), e il magma ha iniziato a erompere in superficie circa 40 minuti dopo, intorno alle 7:00 ora locale (8:00 ora italiana).

🚨❗️❗️ A new eruption has started in #Iceland….

It started northeast of Sýlingarfell on the Reykjanes Peninsula just after 6 am, following an earthquake swarm in the magma intrusion north of Grindavík approximately thirty minutes earlier.

The fissure spans 3 km and channels… pic.twitter.com/xAloq7XGmd

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 8, 2024