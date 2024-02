Tragedia durante una partita di calcio: giocatore colpito in pieno da un fulmine

Durante una partita di calcio, un’amichevole tra FC Bandung e FBI Subang, svoltasi sabato pomeriggio allo stadio Siliwangi di Bandung, Indonesia, si è verificata una tragedia che ha scosso il mondo dello sport. Il giocatore Septain Raharja, di 35 anni, è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in mezzo al campo.

L’incidente si è verificato intorno alle 16:20 ora locale, quando un fulmine ha centrato in pieno Raharja, lasciando il pubblico e i suoi compagni di squadra attoniti e sgomenti. Immediatamente dopo essere stato colpito, Raharja è stato soccorso e portato d’urgenza in un ospedale locale, mentre ancora respirava. Tuttavia, nonostante i tentativi del personale medico, le ustioni riportate a causa del fulmine si sono rivelate fatali e Raharja è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Questo tragico incidente serve come tragico promemoria dei pericoli che possono derivare dalle condizioni meteorologiche avverse durante gli eventi sportivi all’aperto. La sicurezza dei giocatori e del pubblico deve sempre essere una priorità assoluta, e ci si augura che vengano prese misure aggiuntive per garantire che simili tragedie possano essere prevenute in futuro.

Ecco il video che mostra i terribili attimi dell’accaduto: