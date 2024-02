Anticiclone finalmente in difficoltà! Da inizio settimana sarà forte MALTEMPO al Centro-Sud

Ritorno alla stabilità: l’Alta Pressione si riprende il Mediterraneo

L’atmosfera sul Mediterraneo centrale è tornata ad essere fortemente stabile grazie al ritorno vigoroso dell’alta pressione di origine sub-tropicale, una protagonista costante della scena meteo degli ultimi mesi. Dopo un periodo piuttosto breve di instabilità meteorologica, il sole è dunque tornato a splendere e le temperature si apprestano a salire, delineando un quadro di generale stabilità e mitezza che raggiungerà il suo apice tra domani e venerdì. Questo scenario, però, è destinato a non durare troppo a lungo.

Nubi e piogge dal weekend

Il fine settimana segnerà infatti l’inizio di un’evoluzione climatica con l’indebolimento dell’anticiclone. Nubi sparse faranno la loro comparsa, portando isolate precipitazioni, in particolare sul Tirreno centrale nella giornata di domenica. Il resto del territorio manterrà, per il momento, condizioni in prevalenza asciutte.

La svolta meteorologica: l’Ingresso della Goccia Fredda

Con l’avvio della settimana prossima, assisteremo a una decisa rottura della fase di alta pressione finora dominante. Una goccia fredda, staccandosi dal flusso perturbato atlantico, si dirigerà verso sud-est approdando molto probabilmente sulla nostra penisola.

Piogge e temporali in vista per il Centro-Sud

Piogge e temporali localmente intensi potranno interessare le regioni del Centro-Sud tra lunedì e martedì, estendendosi forse anche a metà settimana. Maggiormente coinvolto, ad ora, sembra essere il Meridione, data la vicinanza al minimo barico. Il maltempo dovrebbe risparmiare invece buona parte del Nord.

Importanza delle Precipitazioni

Questa previsione rappresenta una svolta benvenuta dopo settimane di dominio anticiclonico che hanno portato a una crescente situazione di siccità. La pioggia, specialmente ora che ci troviamo in inverno, è un elemento cruciale per mitigare tale condizione. È fondamentale, quindi, accogliere questo cambiamento con ottimismo, considerando l’urgente necessità di precipitazioni.

Continueremo a monitorare attentamente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, fornendo aggiornamenti dettagliati man mano che si avvicina il previsto peggioramento. Invitiamo tutti a rimanere aggiornati sulle previsioni meteorologiche nei prossimi giorni, come sempre su www.inmeteo.net!