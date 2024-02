Previsioni meteo: il maltempo si scatenerà sull’Italia, ecco da quando

Si prospetta un periodo turbolento sulla penisola per una serie di peggioramenti meteo. Attualmente sul nostro paese abbiamo un impulso instabile in azione al centro-sud che sta portando nelle ultime ore piogge e rovesci, anche a carattere di temporale grazie alla presenza di aria fresca in quota e alle ormai crescenti ore di luce che favoriscono appunto la convezione temporalesca. Tuttavia, questa situazione è destinata a risolversi velocemente.

Già da domani, mercoledì 21, è previsto infatti un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno del sole su gran parte dell’Italia e anche un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, questo miglioramento sarà decisamente temporaneo, poiché una nuova perturbazione di origine atlantica, questa volta più organizzata ed estesa, si avvicinerà al bacino del Mediterraneo tra giovedì e venerdì, portando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche sul nostro Paese.

Giovedì, i primi effetti della perturbazione si faranno sentire al nord, con piogge in intensificazione nel corso della giornata e nevicate copiose sulle Alpi sopra i 1000 metri di quota. Sulle regioni centro-meridionali invece la situazione sarà ancora abbastanza stabile.

Venerdì, la perturbazione si estenderà anche al centro e parte del sud, causando forti piogge e temporali soprattutto sulle regioni tirreniche centrali e del nord-est. Si prevedono anche forti venti di scirocco e libeccio, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Il maltempo tenderà a persistere anche nel weekend, soprattutto al nord il sabato e al centro-sud la domenica, con possibilità di fenomeni molto intensi sulle aree ioniche, alimentati da correnti umide di scirocco. Ancora venti forti, temperature in leggero calo ma relativamente miti al centro-sud grazie alle correnti meridionali.

Insomma, ci aspetta una fase instabile/perturbata che dovrebbe durare per diversi giorni portando fenomeni localmente intensi. Sarà necessario seguire attentamente l’evoluzione di questa ondata di maltempo e rimanere aggiornati nei prossimi giorni per eventuali sviluppi e ulteriori dettagli.