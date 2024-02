Avviso dell’Aeronautica Militare per forte vento in arrivo, le zone colpite

Una saccatura atlantica in avvicinamento verso la penisola determinerà un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali a partire da domani.

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (C.N.M.C.A.) ha emesso un avviso alle ore 12:00/UTC del 21 Febbraio 2024, prevedendo condizioni meteorologiche avverse. Ecco i dettagli del comunicato.

Avviso Aeronautica Militare

Dalla mattina di domani, Giovedì 22 Febbraio 2024, e per le successive 30-36 ore, è previsto forte vento dai quadranti meridionali. Le raffiche potrebbero raggiungere intensità fino a burrasca o burrasca forte su diverse aree, in particolare sulla Liguria, sull’Appennino Emiliano-Romagnolo e sulla relativa fascia collinare e pedemontana. Si prevede che questo regime di vento possa estendersi anche all’Appennino Marchigiano dalla tarda mattina o metà giornata.

Questa previsione implica potenziali rischi per la navigazione marittima, per la circolazione stradale e per la sicurezza delle persone, soprattutto nelle zone esposte al vento. Si consiglia alla popolazione di adottare le necessarie precauzioni, come assicurare gli oggetti all’aperto, evitare spostamenti non essenziali e prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali.

Si invitano le autorità competenti e la popolazione interessata a seguire attentamente gli aggiornamenti meteorologici forniti dalle istituzioni competenti per eventuali cambiamenti nelle condizioni previste.