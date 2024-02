Paura a Napoli per una grossa voragine: inghiottite auto e alberi

Paura a Napoli, all’alba, per una grossa voragine che si è aperta improvvisamente in strada. Il grosso buco ha interessato un tratto stradale di Via Morghen, all’incrocio con Via Bonito, e ha inghiottito due automobili e un albero.

L’incidente ha creato momenti di panico e sgomento, ma fortunatamente non sono state registrate vittime. Le vetture, una delle quali parcheggiata e l’altra in transito, sono sprofondate in profondità all’altezza del civico 63, mentre l’albero è stato trascinato nella voragine con esse.

Le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi se non fosse stato per l’intervento rapido e coraggioso di alcuni militari dell’Esercito, che si trovavano casualmente nelle vicinanze nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. I militari hanno prontamente soccorso gli occupanti delle vetture, consentendo loro di riportare solo ferite lievi. “Siamo miracolati”, ha dichiarato uno dei fortunati sopravvissuti, “siamo vivi grazie alla prontezza dei militari dell’Esercito”.

Subito dopo l’incidente, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile cedimento del terreno, costringendo all’evacuazione precauzionale di 20 famiglie residenti nel vicino edificio. Una misura drastica, ma necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini di fronte alla minaccia imminente.

Secondo le prime indagini, la voragine si è formata intorno alle cinque del mattino, causando il collasso della fogna e la rottura di una condotta idrica principale. Oltre ai danni materiali causati dalle vetture inghiottite e all’allagamento di diversi appartamenti al pian terreno, l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità e sul sistema scolastico locale. Tre scuole della zona sono state costrette a chiudere i battenti, mentre la sede della Municipalità di Via Morghen rimarrà chiusa fino al ripristino completo della fornitura idrica.