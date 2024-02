Previsioni meteo: ondata di maltempo in arrivo, piogge e forti temporali

Il meteo in Italia sta per subire una radicale trasformazione dopo un periodo di relativa stabilità dovuto al ritorno dell’alta pressione. Questa fase sta per concludersi, lasciando spazio a un tempo fortemente instabile e perturbato. La causa principale di questo cambiamento è l’arrivo sul bacino del Mediterraneo di una saccatura proveniente dal Nord Atlantico, che porterà alla formazione di una circolazione depressionaria ben organizzate sulle acque del Mar Mediterraneo.

Il maltempo è previsto iniziare da domani, giovedì 22, interessando inizialmente il Nord Italia. La giornata vedrà un peggioramento progressivo delle condizioni atmosferiche, con un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni che diventeranno via via più intense, soprattutto nelle zone alpine e nel nord-ovest. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sulle Alpi a quote superiori ai 1000-1200 metri, portando finalmente nevicate abbondanti dopo settimane di estrema siccità.

Il culmine del maltempo si avrà venerdì 23, con un peggioramento diffuso delle condizioni meteorologiche al centro-nord e successivamente sul Centro tirrenico, in Umbria e fino in Campania verso sera. Al nord-est, in particolare nel Triveneto, si prevedono fenomeni persistenti che potrebbero causare allagamenti e altre criticità. Anche le regioni tirreniche centrali, come il Lazio e la Toscana, potrebbero sperimentare fenomeni intensi o violenti, con possibili fulminazioni e raffiche di vento. Mentre il nord-ovest vedrà qualche apertura, le zone adriatiche e gran parte del Sud rimarranno asciutte. Nonostante le correnti meridionali, le temperature rimarranno piuttosto miti, raggiungendo i 16-18 gradi al Sud e nelle regioni adriatiche.

Sabato, il vortice depressionario si sposterà verso il Sud, portando maltempo diffuso, piogge e temporali anche intensi in Sicilia, Calabria e Puglia, particolarmente nella seconda parte della giornata. L’instabilità interesserà anche altre zone d’Italia, ma si prevedono condizioni migliori sulle Adriatiche centrali, con alternanza di sole e nuvole. Persisterà una ventilazione sostenuta al centro-sud, con venti dai quadranti meridionali e occidentali.

Domenica, si prevede che la bassa pressione si posizioni sull’area ionica, portando il maltempo principalmente al Sud Italia, con fenomeni intensi e possibili criticità idrogeologiche in Calabria, Sicilia, Puglia e Lucania. Al centro e al nord, il tempo sarà più clemente, con nubi e schiarite e piogge occasionali ma generalmente di lieve entità, mentre sulle Alpi si prevedono nevicate deboli/moderate con quota neve in abbassamento sotto i 1000 metri. Le temperature tenderanno a diminuire al Sud.

La tendenza a lungo termine indica che il maltempo potrebbe persistere anche all’inizio della prossima settimana, con l’arrivo probabile di una nuova perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali diffusi. È consigliabile seguire gli aggiornamenti per restare informati sulle evoluzioni future.