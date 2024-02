Tragedia a Lochem: il crollo di un ponte causa morti e feriti

Nella tranquilla cittadina di Lochem, nell’est dei Paesi Bassi, un evento drammatico ha scosso la comunità locale. Il crollo di un ponte in fase di costruzione ha causato la perdita di almeno due vite umane e ha lasciato altre due persone ferite, secondo quanto riferito dalle autorità olandesi.

Il rapporto delle autorità regionali olandesi per la sicurezza ha confermato il grave incidente: “Durante la costruzione di un ponte si è verificato un incidente industriale. Sfortunatamente, ciò ha provocato due morti. Due persone sono rimaste ferite”.

Al momento, le circostanze esatte che hanno portato al crollo del ponte non sono ancora chiare e richiedono un’attenta indagine da parte delle autorità competenti. Gli esperti saranno chiamati a valutare ogni aspetto della costruzione e dell’evento stesso per determinare le cause sottostanti.