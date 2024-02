Forte perturbazione in atto: tanto MALTEMPO nei prossimi giorni

Una forte perturbazione atlantica sta investendo l’Italia, portando con sé piogge e fenomeni temporaleschi sulle regioni centro-settentrionali, alimentati dallo scontro tra aria mite proveniente dai quadranti meridionali e aria relativamente fredda in quota. Le Alpi vedono abbondanti nevicate, importanti dopo settimane di siccità.

Evoluzione per il weekend, forte maltempo

La fase di maltempo è solo all’inizio, con il weekend che prevede condizioni perturbate su gran parte d’Italia. Sabato, il nucleo di bassa pressione si sposterà verso il meridione, causando maltempo esteso, con precipitazioni e temporali di forte intensità in Sicilia, Calabria e Salento, specialmente dal pomeriggio. Anche altre parti d’Italia, specialmente il Nord e la Toscana, vedranno fenomeni anche se generalmente più deboli; maggiori schiarite interesseranno invece il Centro. I venti forti continueranno a soffiare al centro e al sud, dai settori meridionali e occidentali.

Per la giornata di domenica, l’area di bassa pressione si porterà a ridosso dell’area ionica, provocando condizioni avverse principalmente al Sud Italia, con piogge persistenti, nubifragi e temporali anche violenti, che colpiranno Calabria, Sicilia orientale, Puglia e Basilicata. Al centro e al nord, il clima sarà meno severo, con una alternanza di nuvolosità e schiarite e precipitazioni sporadiche e generalmente deboli. Tuttavia, al Settentrione, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare progressivamente per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà piogge soprattutto dalla serata sul nord-ovest e nevicate sulle Alpi fino a quote alto-collinari.

Prospettive di maltempo anche in avvio di settimana

Questa nuova perturbazione atlantica in arrivo dalla serata di domenica, darà sfogo a una nuova intensa fase di maltempo in avvio di settimana, a cominciare dal centro-nord e in progressiva estensione anche al centro-sud soprattutto fra seconda parte di martedì e mercoledì.

Dunque, questa parte conclusiva di febbraio sembra voler recuperare, almeno in parte, le piogge mancate di questo anomalo e siccitoso inverno. E’ importante sottolineare però che queste piogge non potranno rimediare completamente a una stagione così avara di precipitazioni. Queste perturbazioni, per quanto intense, rappresentano solo una goccia nel mare rispetto alle necessità accumulate in termini di risorse idriche.

Pertanto, mentre accogliamo queste piogge e nevicate come un segnale positivo, rimane chiaro che la strada verso il recupero completo è ancora lunga e richiederà ben più di un episodio di maltempo per essere percorsa.