Vento forte in Umbria: alberi caduti e disagi

E’ stata una giornata intensa quella odierna in Umbria per i Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire in diverse situazioni a causa delle avverse condizioni meteo. Il forte vento che ha flagellato diverse aree, soprattutto nei territori di Perugia, Gubbio e Spoleto, ha scatenato una serie di emergenze legate alla caduta o al pericolo di caduta di alberi.

Le forti raffiche hanno provocato la caduta di numerosi alberi, mettendo a rischio la sicurezza delle persone e dei beni. Principalmente concentrati nell’area di Perugia, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una decina di situazioni critiche, lavorando incessantemente per garantire la sicurezza pubblica e rispondere prontamente alle emergenze.

Oltre alle operazioni di rimozione degli alberi caduti o pericolanti, i Vigili del Fuoco hanno dovuto affrontare altre criticità legate alle avverse condizioni meteorologiche. Altri interventi sono stati programmati e si trovano in attesa di essere affrontati. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita.