Avviso dell’Aeronautica Militare: forte maltempo si abbatterà al Sud Italia, le zone colpite

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di maltempo severo valido per le prossime ore e per la giornata di domenica 25 febbraio 2024. Si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti, principalmente sotto forma di rovesci o temporali, per le seguenti regioni e periodi temporali:

Per le prossime 12 ore, per la regione Campania, con particolare enfasi sul settore centro-meridionale.

Per le prossime 18 ore, per la Sicilia.

Per le prossime 24 ore, per Puglia, Basilicata e Calabria.

Questi fenomeni meteorologici saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, a partire dal pomeriggio di domani e durando per le successive 24 ore, sono previsti forti venti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte in Sicilia. Il vento forte è previsto estendersi anche in Calabria dalla sera, con un particolare interessamento del settore meridionale della regione. Si prevedono mareggiate e alte maree lungo le coste esposte.

Inoltre, dal tardo pomeriggio di domani e per le successive 18 ore, le condizioni del mare sono previste molto agitate nel basso Ionio.

Si consiglia ai residenti e ai viaggiatori in queste regioni di adottare le necessarie precauzioni, come assicurare gli oggetti all’aperto, evitare le zone costiere e rimanere informati sugli aggiornamenti delle autorità locali. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica continuerà a monitorare attentamente la situazione e fornire ulteriori aggiornamenti secondo necessità per garantire la sicurezza pubblica.