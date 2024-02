Forte rischio VALANGHE al Nord: allerta alta in Alto Adige

Dopo settimane di alta pressione e totale assenza di piogge e nevicate, la perturbazione in transito sull’Italia sta finalmente riportando precipitazioni preziose sulle regioni settentrionali. Sulle Alpi da ieri stanno cadendo abbondanti nevicate, in alcuni casi anche con disagi e problemi alla viabilità.

Una delle regioni più colpite dalle nevicate è l’Alto Adige, che ha registrato un significativo accumulo, con quantità che raggiungono fino a 70 cm al di sopra dei 1500 metri. Questa copiosa nevicata ha portato ad un aumento del pericolo di valanghe lungo la cresta di confine e sulle Alpi di Sarentino, con un livello di allerta che raggiunge il grado 4 su 5.

Per chi pratica escursioni e discese fuori pista, è fondamentale prestare estrema attenzione e agire con la massima prudenza. Secondo quanto riportato nel Bollettino Valanghe, la neve fresca e quella vecchia a debole coesione rappresentano la principale fonte di pericolo in questo momento.

Le condizioni meteorologiche previste indicano la possibile formazione di valanghe per scivolamento di neve e valanghe di neve a debole coesione. L’abbondante neve fresca, unita agli accumuli di neve ventata causati dai venti provenienti da sud, possono facilmente provocare distacchi lungo tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. I punti critici sono in parte nascosti sotto la neve e possono essere difficilmente individuabili durante il cattivo tempo.

Particolarmente pericolose sono le valanghe spontanee di grandi dimensioni, soprattutto nelle zone con pendenze molto ripide e elevate, come i bacini di alimentazione ombreggiati. Anche il manto di neve vecchia è coinvolto nelle valanghe, soprattutto sui pendii esposti a ovest, nord ed est, dove possono raggiungere dimensioni considerevoli. Questi punti critici si trovano soprattutto al di sopra dei 2400 metri.

Nel corso della giornata, è previsto un aumento delle valanghe di neve a debole coesione, sia di dimensioni medie che, isolatamente, di grandi dimensioni, soprattutto in caso di schiarite più ampie. Inoltre, con la neve fresca, esiste il rischio di valanghe per scivolamento di neve di medie dimensioni, soprattutto sui pendii soleggiati al di sotto dei 2400 metri.

In conclusione, chiunque si avventuri sulle montagne dell’Alto Adige in questo periodo deve essere estremamente prudente e rispettare tutte le raccomandazioni delle autorità competenti. La sicurezza personale deve essere prioritaria in ogni decisione presa in ambiente montano, specialmente in situazioni di alto rischio come quella attuale.