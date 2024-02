Forte vento in Umbria: voli dirottati all’aeroporto San Francesco

La perturbazione che si sta abbattendo sull’Italia sta portando forti venti meridionali, come previsto, sulle regioni del Centro-Sud, creando non pochi disagi.

In Umbria, le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno condizionato le operazioni aeree all’aeroporto San Francesco, a Sant’Egidio, costringendo i voli a subire ritardi e modifiche nei loro piani di atterraggio per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Un esempio evidente di tale impatto è stato il ritardo del volo proveniente da Londra, che è arrivato in ritardo per permettere un atterraggio sicuro, data la pericolosità delle condizioni atmosferiche. Altri voli che hanno subito conseguenze dirette del maltempo includono le rotte Catania – Perugia e quello proveniente da Cagliari. In entrambi i casi, a causa dell’impossibilità di atterrare a Perugia, i voli sono stati dirottati verso l’aeroporto di Ancona.