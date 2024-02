Allerta meteo: domani 27 Febbraio scuole chiuse in diversi comuni

Domani, martedì 27 febbraio, ci aspetta un’intensa perturbazione che colpirà principalmente il centro-nord Italia, portando piogge abbondanti e temporali su diverse aree, in particolare sulle zone alpine, prealpine e settori nord-occidentali.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo in vista di queste condizioni avverse. A partire dalle prime ore del mattino, sono previste precipitazioni diffuse su diverse regioni, tra cui il Friuli-Venezia Giulia, la provincia autonoma di Trento, il Lazio e l’Umbria. Inoltre, si prevede che nel corso della mattinata le precipitazioni si estenderanno su Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sono attesi anche venti di forte intensità e mareggiate lungo le coste esposte.

A causa di questa situazione meteorologica critica, sono state emanate diverse allerte. È prevista un’allerta rossa per rischio idrogeologico su parte del Veneto, mentre su parti di Emilia-Romagna, Toscana e Veneto è stata dichiarata un’allerta arancione. Altre regioni, tra cui Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria e Lazio, sono soggette a un’allerta gialla.

Di fronte a queste previsioni e all’allerta meteo, diversi comuni hanno deciso di prendere precauzioni, soprattutto nel settore scolastico. In Toscana, dove l’allerta ha raggiunto il livello arancione, molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, specialmente nei settori settentrionali e occidentali della regione.

Ecco un elenco aggiornato dei comuni toscani che hanno deciso di chiudere le scuole per martedì 27 febbraio:

Provincia di Livorno: Livorno, Collesalvetti, Cecina, Rosignano, Bibbona, Piombino, San Vincenzo, Suvereto, Capoliveri.

Provincia di Grosseto: Grosseto (con chiusura solo delle scuole superiori), Orbetello, Capalbio, Follonica, Castiglione della Pescaia, Manciano, Pitigliano, Sorano, Monte Argentario, Magliano in Toscana.

Provincia di Massa-Carrara: tutti i comuni della Lunigiana (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri).

Le scuole resteranno chiuse anche a Pieve Ligure, in Liguria (a causa di una frana).

La decisione di chiudere le scuole è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico di fronte alle condizioni meteorologiche avverse previste per domani. Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza.