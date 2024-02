Crolla muraglione a Genova, auto distrutta

Questa mattina, il quartiere di San Fruttuoso è stato interessato dal crollo del muraglione che delimitava il parcheggio della Scuola Contubernio, situata in via Amarena. Le cause del cedimento sembrano riconducibili alle intense piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore e nei giorni scorsi, indebolendo la struttura fino al suo collasso.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti a seguito dell’incidente. Tuttavia, almeno un’auto è stata danneggiata irreparabilmente a causa della frana.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire la situazione. La priorità è stata garantire la sicurezza dei residenti e degli automobilisti, nonché ripristinare la viabilità nella zona, considerando che i massi caduti hanno invaso la carreggiata, creando inevitabili disagi al traffico.

Le autorità competenti stanno attualmente valutando l’entità dei danni e pianificando le misure necessarie per riparare il muraglione e prevenire simili incidenti in futuro. Nel frattempo, si consiglia ai residenti di evitare la zona interessata e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza pubblica.