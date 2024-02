Tragedia a Bolzano: frana investe stalla, morti oltre 40 animali

Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 febbraio, la località di Parcines è stata colpita da una grossa frana che ha investito la storica stalla della fattoria Greiterhof, causando il crollo di gran parte della struttura e provocando la perdita di numerose vite animali.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra le persone, ma il bilancio tra gli animali è stato devastante. Secondo le ultime informazioni, almeno 45 pecore hanno perso la vita sotto le macerie, mentre altre pecore, capre, conigli, galline e persino un pavone sono riusciti a essere salvati grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

Le squadre di soccorso si sono affrettate sul posto con l’ausilio di mezzi pesanti, incluso un escavatore, per rimuovere le macerie e cercare di salvare quanti più animali possibile. Tuttavia, il pericolo non è ancora scampato, poiché l’edificio rimasto è a rischio crollo, rendendo l’operazione di salvataggio estremamente delicata e complessa.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente e per valutare eventuali misure preventive per evitare che eventi simili possano ripetersi in futuro. Al momento, l’attenzione è concentrata sul salvataggio degli animali rimasti e sul supporto alle famiglie colpite da questa sciagura. La fattoria Greiterhof, che da generazioni rappresenta un pilastro della vita rurale in questa zona, si trova ora a fronteggiare una delle sfide più difficili della sua storia.