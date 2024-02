Maltempo: gravi criticità su trasporti ferroviari in Veneto

Continuano le piogge incessanti in Veneto e si complica la situazione viabilità. La circolazione ferroviaria in regione sta affrontando gravi ostacoli a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dopo il blocco del tratto tra Vicenza e Padova, con conseguente interruzione del collegamento tra Venezia e Milano, la situazione si è ulteriormente aggravata.

Nella recente comunicazione presso la stazione di Vicenza, è stato reso noto che tutti i convogli, in partenza e in arrivo, sono stati bloccati. Questo blocco coinvolge sia le linee dirette verso Treviso che quelle che conducono a Schio, mettendo ulteriormente in difficoltà i passeggeri e compromettendo la connettività all’interno della regione.

Le conseguenze di tale interruzione sono rilevanti non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, poiché l’asse ferroviario tra Venezia e Milano rappresenta una delle arterie principali del trasporto su rotaia nel paese.

Le autorità competenti e le compagnie ferroviarie stanno certamente lavorando per risolvere la situazione e ripristinare i servizi ferroviari il prima possibile. Tuttavia, date le circostanze meteorologiche avverse, potrebbero essere necessari sforzi aggiuntivi e del tempo per riportare la circolazione ferroviaria alla normalità.

Si consiglia ai passeggeri di consultare gli aggiornamenti forniti dalle autorità ferroviarie e di pianificare eventuali alternative di viaggio, se possibile, fino a quando la situazione non si risolverà completamente.