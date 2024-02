Meteo: altra vagonata di pioggia in arrivo nel weekend

Tempo perturbato, estensione del maltempo al Sud

La situazione meteo sul nostro paese permane fortemente perturbata. Questo inizio di settimana sta vedendo il centro-nord coinvolto in maniera significativa dal maltempo, con numerosi disagi causati dalle abbondanti precipitazioni. Ma nei prossimi giorni toccherà anche al sud: il maltempo infatti estenderà il suo raggio d’azione sulle regioni meridionali con forti piogge attese soprattutto sulle aree ioniche. Il rischio di nubifragi risulterà particolarmente elevato, specie giovedì 29, quando le condizioni dovrebbero peggiorare ulteriormente.

Nessuna tregua: nel weekend nuova intensa perturbazione

Il maltempo non darà tregua nemmeno negli ultimi giorni della settimana. Venerdì, nuove precipitazioni si abbatteranno soprattutto al nord e al centro, con rovesci localmente intensi. Fra sabato e domenica, poi, un’altra estesa perturbazione atlantica raggiungerà il nord Italia, portando con sé un notevole carico di pioggia e altra neve sulle Alpi.

Possibilità criticità al Centro-Nord

Questo nuovo peggioramento delle condizioni meteo rinnoverà il rischio di criticità come allagamenti, esondazioni e frane, in quanto la perturbazione colpirà grosso modo le stesse zone già interessate in questo avvio di settimana. Particolare attenzione è rivolta ai settori alpini, prealpini e a regioni come Piemonte, Liguria e Toscana, dove i fenomeni potrebbero essere particolarmente intensi specialmente nella giornata di Domenica 3 Marzo.

Al contempo, nel weekend, il Sud e il versante adriatico centro-meridionale dovrebbero rimanere ai margini di questo maltempo, godendo di un clima più asciutto e a tratti soleggiato, con correnti di scirocco piuttosto miti. Tuttavia, questo intermezzo di bel tempo potrebbe essere breve: le previsioni indicano un possibile ritorno del maltempo anche in queste aree all’inizio della prossima settimana.

In conclusione, l’Italia si appresta a vivere un proseguo di settimana fortemente instabile ed un fine settimana all’insegna del forte maltempo al Centro-Nord per l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica. Seguite gli aggiornamenti su inmeteo.net!