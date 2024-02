Allerta Meteo: forte Maltempo in arrivo al Centro-Sud per il Ciclone “Emil”

L’Aeronautica Militare ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per le prossime ore e la giornata di domani, giovedì 29 febbraio 2024, a seguito dell’intensificarsi del vortice ciclonico denominato “Emil”. Le regioni del centro-sud Italia sono chiamate ad affrontare un’ondata di maltempo che porterà con sé venti forti, nubifragi, e forti temporali.

Venti forti e mareggiate: Dalle previsioni rilasciate alle 12:00/UTC del 28/02/24 emerge che, per le prossime 12 ore, si prevedono venti forti dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte, che interesseranno la Basilicata, la Calabria e la Sardegna, in particolare il settore settentrionale di quest’ultima, con mareggiate lungo le coste esposte.

Precipitazioni intense: La Sicilia dovrà affrontare, per le prossime 6 ore, precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Situazioni simili si verificheranno sulla Sardegna per le prossime 12 ore e sull’Abruzzo per le prossime 30 ore.

Estensione del maltempo: L’allerta si estende a diverse regioni italiane. La Liguria vedrà venti forti dai quadranti settentrionali per le prossime 24 ore, mentre Marche e Abruzzo, con particolare riferimento ai settori appenninici, saranno interessati da venti forti dai quadranti orientali per le prossime 18/24 ore.

Forti temporali Giovedì 29: La giornata di domani, giovedì 29 febbraio 2024, si preannuncia particolarmente critica. Si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, per le successive 18 ore su Marche e Molise, per le successive 24 ore su Puglia, Basilicata e Calabria, e per le successive 24/36 ore sulla Campania. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (C.N.M.C.A.) raccomanda massima attenzione e invita la popolazione a seguire le disposizioni delle autorità locali per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse previste. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni e di adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la propria sicurezza e quella dei propri beni.